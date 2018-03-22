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Названа причина взрыва в жилом доме в Мурманске

Фото: GLOBAL LOOK press/vk.com
Люди погибли из-за злого умысла

Один из жильцов дома, обрушившегося в Мурманске, сознался в том, что умышленно подорвал пятиэтажку.

Как сообщает Telegram-канал Life Shot, мужчина открыл газ и зажег спичку. В результате ЧП погибли 3 человека, сам злоумышленник выжил.

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Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области Ксения Кошелюк рассказала "Российской газете", что умышленное повреждение газового оборудования было приоритетной версией, которую отрабатывало следствие.

Подозреваемый в данный момент находится под охраной в больнице. При этом и.о. руководителя СУ СКР по Мурманской области Андрей Ефремов рассказал, что молодого человека допросили и он сознался в содеянном.

"Он (подозреваемый) находится в тяжелом состоянии, он неконтактен, переведен в состояние медикаментозной комы, мы обеспечиваем его безопасность", – цитирует его РИА "Новости".

В квартире, где произошел взрыв, все конфорки газовой плиты находились во включенном положении. Кроме того был перерезан шланг, отходящий от основной трубы.

По данным Telegram-канала регионального СУ СК РФ, испортить газовое оборудование мог жилец квартиры, в которой находился эпицентр взрыва. Отмечается, что за два часа до взрыва на странице в Сети мужчина разместил пост, в котором отметил 20 марта как дату своей смерти. 

Днем 20 марта в Мурманске на улице Свердлова произошло обрушение части жилого дома. На месте происшествия погибли два человека: мужчина 1969 г.р. и девушка 1999 г.р., пострадали еще шестеро. На следующий день еще один мужчина умер в больнице. 

Валентина МАЙОРОВА
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