Боксер Костя Цзю перенес операцию на сердце

Знаменитому спортсмену сделали операцию по укреплению стенок артерии

Цзю рассказал, что во время тренировок испытывал непонятные ощущения. "Я не понимал, что это такое. А потом утром пошел в туалет и упал", – признался спортсмен в эфире Первого канала.

Он обратился к врачам, которые после обследования сделали операцию по укреплению стенок артерии. Проблемы с сердцем могли быть вызваны высоким уровнем холестерина, пояснил боксер.

По словам жены Цзю Татьяны Авериной, случай, о котором рассказал муж, произошел два года назад. Она утверждает, что, вопреки сообщениям в СМИ, это был не инфаркт, а "просто закупорка сосуда".

"Просто ему поставили стент. Мы избежали всяких инфарктов", – сказала Аверина в беседе с радиостанцией " Говорит Москва ".

Константин Цзю – абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе, внесен в Международный зал боксерской славы за огромный вклад в развитие этого вида спорта. Покинув ринг, Цзю тренировал известных российских боксеров, в том числе Дениса Лебедева и Александра Поветкина.