Снег останется в Москве надолго
При этом во дворах и парках населенных пунктов столичного региона снег к этому сроку не сойдет. Об этом рассказал сегодня директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Сугробы очень высокие и отражательные способности снега большие, поэтому он не сможет быстро растаять, пояснил РИАМО главный синоптик. Кроме того, за минувшие дни текущего месяца осадков выпало 29 мм при месячной норме 34 миллиметра.
В лесах региона "белое покрывало" пролежит как минимум до 25 апреля, отмечает "Подмосковье сегодня".
При этом средняя температура в конце марта составит -4,9°C, что на 2,7 градуса ниже климатической нормы, сообщает Гидрометцентр. Холоднее в такие же дни было в 2005-м (-6°C) и в 2013-м (-6,6°C).
А в выходные столичный регион посетит долгожданная метеорологическая весна. Температура повысится до +4 ... +9°C, пройдет дождь, снег станет таять быстрее.
В ночь на пятницу, 30 марта, столбики термометров упадут до -12 ... -14°C в Москве и до -12 ... -17°C по области. Днем кое-где пройдут небольшие осадки, днем так же, как и накануне, до -1 ... +1°C в столице и -4 ... +1°C в Подмосковье.
В субботу, 31 марта, ночью пройдет снег, температура воздуха составит -4 ... -2°C в Москве и -2 ... -7°C по области. Днем при слабых осадках потеплеет до +3 ... +5°C в столице и +1...+6°C в Подмосковье.
В воскресенье, 1 апреля, ночью местами пройдут небольшие осадки, столбики термометров покажут в Москве -2 ... 0°C и по области от -5°C до 0°C. Ожидается небольшой дождь, при этом станет еще теплее, до +5 ... +7°C в столице и +2 ... +7°C в Подмосковье.
В первый день следующей недели столичный регион останется в теплой части циклона. Атмосферное давление упадет. Пройдет небольшой дождь. Столбики термометров покажут 0 ... +5°C ночью и +4 ... +9°C днем.
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