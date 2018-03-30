Тоннель новой ветки метро под Таганско-Краснопресненской линией проложен
Проходка правого перегонного тоннеля Кожуховской линии метро до станции "Косино" успешно завершена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Тоннель проложен под действующей Таганско-Краснопресненской веткой, подчеркнул он.
"Тоннелепроходческий комплекс "Светлана" проложил 51,8 метра тоннеля (37 колец) Кожуховской линии метро под действующими путями фиолетовой ветки с небольшим опережением графика", – рассказал Хуснуллин.
В целом проходку правого перегонного тоннеля от переходной камеры за станцией "Косино" до станции "Косино" планируется завершить в начале апреля, сообщил гендиректор компании "Мосинжпроект", которая является единым оператором программы развития московского метрополитена, Марс Газизуллин.
"Общая длина тоннеля составляет 683 м. До демонтажной камеры станции на "Косино" метростроителям осталось пройти порядка 20 м. Далее тоннелепроходческий щит будет демонтирован, и перемещен для использования при строительстве соединительной ветки от камеры съездов Кожуховской линии до Таганско-Краснопресненской", – уточнил Газизуллин.
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