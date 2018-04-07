Саакашвили нашел "классную работу"

Лишенный гражданства двух стран политик надеется, что долго ему работать не придется

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили нашел работу лектора в Академии спикеров Нидерландов. Коллектив, по его словам, хороший, и работа интересная. Но долго он на ней задерживаться не планирует.

"Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив. Надеюсь, долго читать лекции мне не прийдется, а опыт буду использовать не для лекций, а для отстранения олигархов от власти и реальной реформации", - написал Саакашвили в Facebook (орфография автора).

Пока борьба с олигархами сводится к тому, что в следующем сообщении Саакашвили неприязненно отзывается о российском бизнесмене Олеге Дерипаске, который попал в новый санкционный список США.

"Мне особенно понравились санкции против Дерипаски, который сразу после из объявления потерял четвертую часть своего капитала", – злорадствует будущий лектор.

В феврале лишенного украинского гражданства Саакашвили выслали с территории Украины в Польшу. Оттуда он перебрался в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в ЕС.

На Украину ему запрещен въезд до 2021 года, а в Грузии его ждет арест.