Выдачу тел жертв Ан-148 перенесли на год

Генетическая экспертиза погибших выполнена только на 25%

Самолет Ан-148, летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 г., однако родственники до сих пор не могут похоронить своих близких.

Люди уже не знают, к кому обратиться за помощью, поэтому создали петицию на специальном сайте. Она адресована президенту Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Автором является мать одной из погибших.

По ее словам, причина невыдачи тел состоит в том, что генетическая экспертиза проводится очень медленно.

"Время ожидания увеличилось до 4-5 месяцев, последние сроки которые дают ДО ГОДА. Местные следователи молчат, ссылаясь на Москву. В Москве так же молчат", – сказал она.

Родственница погибшей подчеркнула, что на данный момент выполнено всего 25% экспертиз, а хоронить тела предлагают в 2 этапа. При этом по документам должно работать 150 экспертов, но на самом деле их всего 9.

Мать утверждает, что им запретили выходить с этой темой на телевидение и разговаривать с корреспондентами.

На данный момент петицию подписали более 160 тысяч человек.

Ранее "МК" со ссылкой на одну из родственниц погибшей сообщал, что экспертизу тел отложили из-за пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово на неопределенный срок.

Днем в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово" разбился летевший в Орск Ан-148 "Саратовских авиалиний". На борту находился 71 человек, все они погибли. По данным Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стала неверная информация о скорости полета из-за обледенения приемников полного давления.