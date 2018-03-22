Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать

Жертв страшной катастрофы еще не предали земле

С момента крушения самолета Ан-148 в Подмосковье прошло 40 дней, однако тела погибших до сих пор не отдали родственникам.

Telegram-канал Mash сообщает, что экспертиза и анализ обстоятельств всех факторов случившегося затянулись. По этой причине следователи не могут передать останки семьям жертв.

Родственники погибших рассказали, что они начали распространять через соцсети обращение к СК РФ. Ведомство обещало выдавать тела с 12 марта, однако следователи попросили людей подождать. При этом о сроках они не сказали, пишет газета Metro.

Член совета общественной организации "Прерванный полет", считает, что затягивание экспертизы похоже на повторение истории с авиакатастрофой над Синаем, в которой погибли 224 человека.

"Тогда некоторые родственники получили останки своих родных в два этапа и хоронили их дважды. Это крайне тяжело и не должно повториться. Поэтому порой лучше подождать", – сказал он.

Источник, близкий к расследованию, объяснил причины задержки выдачи останков. По его словам, продолжаются генетические экспертизы фрагментов тел, которых осталось около 50 тысяч, передает "Говорит Москва".

"Родственникам забирать что-то еще рано. Когда будут идентифицированы все фрагменты, они будут разложены по ящикам, и вот тогда можно будет эти тела, если можно так назвать множество мелких фрагментов, выдавать родственникам для захоронения", – сказал он.

Эксперты стараются закончить свою работу как можно быстрее, однако ускорить ее практически невозможно.

Несмотря на это в храмах Орска и Оренбургской области в четверг, 22 марта, прошла панихида в память о жертвах крушения самолета.

Днем в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово" разбился летевший в Орск Ан-148 "Саратовских авиалиний". На борту находился 71 человек, все они погибли. По данным Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стала неверная информация о скорости полета из-за обледенения приемников полного давления.