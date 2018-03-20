На самолетах Ан-148 запретили летать

К производителю воздушного судна есть замечания, которые необходимо устранить

Ространснадзор приостановил использование всех самолетов Ан-148, а также запретил полеты лайнерам "Саратовских авиалиний". Об этом рассказал руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин по результатам проверки после катастрофы, унесшей жизни 71 человека.

По его словам, есть замечания к персоналу и производителю лайнера, которые необходимо устранить. Басаргин подчеркнул, что летный состав "Саратовских авиалиний" вернется к своей работе только после необходимых проверок.

"После того как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть как дальше поступать", – цитирует его РИА "Новости".

В Росавиации отметили, что в результате внеплановой проверки компании ограничили срок действия сертификата эксплуатанта до 27 апреля 2018 года.

По словам Басаргина, контроль за безопасностью полетов в "Саратовских авиалиниях" был значительно снижен. В компании была финансовая возможность для повышения качества персонала, однако этого не было сделано.

Несмотря на запрет, на сайте организации утверждается, что полеты продолжаются.

Днем в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово" разбился летевший в Орск Ан-148 "Саратовских авиалиний". На борту находился 71 человек, все они погибли. По данным Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стала неверная информация о скорости полета из-за обледенения приемников полного давления.