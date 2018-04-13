Посольство США сотрясает непристойный скандал
Диппредставительство США в Королевстве Камбоджа вынуждено было сократить миссию на 32 человека за распространение порнографических материалов. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщает Reuters.
Сотрудники американского посольства создали группу в одной из социальных сетей, на площадке которой обменивались видеороликами и фотографиями скабрезного содержания. Сразу четыре источника рассказали агентству, что на некоторых снимках и видео были изображены несовершеннолетние. На "клубничку" наткнулась супруга одного из сотрудников дипмиссии, рассказавшая об этом руководству. В результате дело очутилось в руках ФБР.
Среди любителей "веселых картинок" оказались как местные граждане, так и камбоджийцы-американцы. В основном это охранники и офисные клерки. Подчеркивается, что дипломатов среди 32 изгнанных не было.
Издание отмечает, что этот скандал произошел на фоне роста напряженности между властями Камбоджи и США в связи с критикой Вашингтона из-за подавления оппозиции премьер-министром Хун Сеном. Тот же возмущен, на его взгляд, попытками американцев подорвать его правление. В Штатах отрицают вмешательство во внутренние дела Королевства. В свою очередь, камбоджийское правительство не комментирует увольнение десятков сотрудников из американской дипмиссии. Впрочем, агентство не смогло получить разъяснение по столь щекотливому делу и в Госдепартаменте США.
Камбоджа – одна из беднейших стран мира, печально известна детской проституцией. В последние годы несколько иностранцев были осуждены и заключены в тюрьму за жестокое обращение с несовершеннолетними. Изнасилование детей по-прежнему остается серьезной проблемой в Камбодже, говорилось в докладе Госдепа за 2016 год.
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