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Российский МИД затроллил Трампа

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
продолжениеАмерику поймали на нечестной игре в Сирии
Захарова прокомментировала жалобу Трампа

Причину людской неблагодарности объяснила президенту США Дональду Трампу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В четверг, 12 апреля, он пожаловался в Twitter, что не услышал ни от кого слов благодарности за все усилия по борьбе с террористами в Сирии.

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"Просто не все еще закончили благодарить Америку за Ирак, итогом интервенции в который и стало появление ИГИЛ*", – написала Захарова в Facebook.

Ранее дипломат прокомментировала решение британского премьера Терезы Мэй направить к берегам Сирии подводные лодки. "Как говорится, навели в Ираке порядок, и Сирии помогут", – написала официальный представитель МИД.

*ИГИЛ – запрещенная в России международная террористическая организация. 

Вера СВЕТЛОВА
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