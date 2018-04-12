Российский МИД затроллил Трампа

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Причину людской неблагодарности объяснила президенту США Дональду Трампу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В четверг, 12 апреля, он пожаловался в Twitter, что не услышал ни от кого слов благодарности за все усилия по борьбе с террористами в Сирии.
"Просто не все еще закончили благодарить Америку за Ирак, итогом интервенции в который и стало появление ИГИЛ*", – написала Захарова в Facebook.
Ранее дипломат прокомментировала решение британского премьера Терезы Мэй направить к берегам Сирии подводные лодки. "Как говорится, навели в Ираке порядок, и Сирии помогут", – написала официальный представитель МИД.
*ИГИЛ – запрещенная в России международная террористическая организация.
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