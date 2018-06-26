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Европа отказывается от российских ракет

Фото: GLOBAL LOOK press/Joel Kowsky
Амбициозные планы разработчиков подвинут и россиян, и Илона Маска

К 2023 году в Европе могут отказаться от ракеты-носителя "Союз-СТ" и начать пользоваться собственной ракетой Ariane-6.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в европейской космической отрасли. Начиная с 2011 года с космодрома Куру во Французской Гвиане произведено 18 успешных пусков "Союзов-СТ", до конца этого года планируется еще 3. По информации источника, первый запуск ракеты-носителя Ariane-6 предполагается осуществить в июле 2020 года, однако регулярно эта ракета начнет летать не раньше 2023 года. 

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Из-за того, что космодром Куру расположен рядом с экватором, пуск "Союза" оттуда на 40% эффективнее по сравнению с запуском ракеты с космодрома Байконур – за счет вращения Земли обеспечивается максимальная прибавка скорости для ракеты, летящей на восток. Меньше топлива тратится и для выхода на геостационарные орбиты.

С помощью Ariane-6 Европа собирается делать клиентам более выгодные предложения, чем Илон Маск. при этом эксперты считают, что сделать это будет невероятно сложно, ведь стоимость ракеты Маска Falcon-9 является рекордно низкой для космонавтики.

Валентина МАЙОРОВА
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