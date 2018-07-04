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Россияне столкнулись с дефицитом воды из-за гостей ЧМ-2018

Фото: GLOBAL LOOK press/Elmar Kremser
Коренным жителям страны не хватает даже воды

"Экономьте воду – принимайте душ вдвоем". С таким призывом обратились к самарцам местные коммунальщики.

Свое предложение они объяснили тем, что из-за установившейся в городе жары и большого числа болельщиков, которые также потребляют живительную влагу, в некоторых районах упало давление воды. На сайте коммунальных служб размещено соответствующее обращение под заголовком: "Жара. Июль".

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По словам начальника отдела по связям с общественностью "Российских коммунальных систем Самара" Марии Алмазовой, текст носит шутливый характер, так как в его конце стоит улыбающийся смайлик. Она уточнила, что компания старается публиковать информацию на "человеческом" языке, чтобы привлечь внимание жителей города, пишет РБК.

"Комментариев очень много. Слава богу, в основном люди понимают шутку [про душ вдвоем] и реагируют нормально. Кто-то уже пару построил в комментариях, кто кого-то зовет к себе душ принимать", – сказала собеседница агентства.

Призыв самарских коммунальщиков принес свои плоды: после публикации обращения скачков в потреблении воды не было.

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