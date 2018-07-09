Писатель сообщил, что покидает вооруженные силы ДНР

Захар Прилепин, известный писатель, а в последние годы заместитель командира батальона армии ДНР, уходит с линии огня. По его словам, за два года, проведенные им в Донбассе, было многое сделано. Но за это время у него накопилась "уйма зависших и не решаемых дел", поэтому "пора и честь знать", заявил Прилепин.

Впрочем, в статье, опубликованной в "Свободной прессе", активист намекает, что откладывает только автомат – службу на благо жителей Донбасса он планирует продолжить.

"И в политическом смысле, и в культурном между Донецком и Москвой не хватает одного звена: попробую им стать", – пишет Прилепин.

По его словам, он уходит с поста замкомбата в довольно спокойный момент. "Нельзя сказать, что на донбасских фронтах полная тишина – но противостояние минимизировано; за четыре года я такого и не помню", – отмечает он. По мнению Прилепина, ВСУ сейчас не будет наступать, поскольку в настоящее время идет "схватка под ковром", которая разрешится не раньше, чем на Украине пройдут выборы президента. Так что до весны 2019 г. у него есть возможность заняться более мирными проектами.