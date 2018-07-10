Белоруссия запретит георгиевские ленточки

Символ Победы приобрел у жителей республики нехорошие ассоциации

В белорусском обществе раздаются призывы ввести полный запрет на использование георгиевской ленты, которая в последние годы стала символом победы СССР во Второй мировой войне. Соответствующая петиция опубликована в интернете, граждане оставляют под ней подписи.



Авторы воззвания потребовали "ввести административную ответственность за пропаганду георгиевской ленты". Под запрет должно попасть "изготовление, публичное использование, демонстрация, ношение, а также распространение ленты и (или) ее изображения на суверенной территории Республики Беларусь".

Оранжево-черную ленту воспринимают как посягательство на территориальную целостность республики. Ведь ленточка стала "символом пророссийских сил на территории Донбасса во время захвата ими власти с применением огнестрельного оружия и военной техники". Кроме того, ее использовали сторонники "крымской весны". В итоге для белорусских активистов символ Победы стал знаком "беззакония, хаоса, нестабильности и сотен жертв сепаратизма".

Исключение предлагается сделать для "документов, оригиналов боевых знамен, государственных наград и могильных сооружений". Их перечень должны утвердить органы власти. На них атрибут праздника можно будет использовать в прежнем режиме. Петицию с подписями планируется направить в Совет министров Белоруссии и палату представителей Национального собрания республики.

Пока что воззвание не пользуется особой популярностью у жителей сопредельного государства. На данный момент подписи под ним поставил только 471 человек.

В ходе празднования Дня Победы в Белоруссии в этом году произошло несколько инцидентов, когда общественные активисты срывали с граждан георгиевские ленточки. Под горячую руку борцов с символикой попали в том числе и дети.

Активисты мотивировали свои поступки тем, что "у нас в Беларуси своя идеология" и что георгиевская ленточка не совместима с галстуком пионерской организации. "У пионера, у которого белорусский пионерский галстук, должна быть белорусская символика Победы", - рассказала одна из женщин, боровшихся с ленточками, которая оказалась сотрудницей Министерства образования.

Белоруссия в этом плане пошла по пути Украины. В мае 2017 года Верховная рада приняла закон, запрещающий использование георгиевской ленты. Согласно документу, публичное использование, демонстрация или ношение атрибута или его изображения карается его конфискацией и штрафом. При повторном нарушении штраф возрастает, возможен также административный арест.