Лучшего времени для покупки жилья в кредит в обозримом будущем не предвидится

Граждане, мечтающие об улучшении жилищных условий, но ожидающие, что банковские кредиты станут дешевле, могут прощаться с иллюзиями. Центробанк демонстрирует абсолютную удовлетворенность действующей ключевой ставкой. Последний раз он менял ее в марте, да и тогда снизил всего на 0,5 процентных пункта до отметки 7,25%. Ипотечная ставка, зависимая от ключевой, на то понижение еле заметно отреагировала и замерла. По мнению экспертов, такое положение дел установилось надолго.

"Падение ставок замедлилось во всех видах кредитования из-за неопределенности с динамикой ключевой ставки", – приводят "Ведомости" слова управляющего партнера НРА Павла Самиева.

Сейчас кредиты на жилье выдаются в среднем под 9,76% годовых для приобретения новостройки и под 9,67% для покупки на вторичном рынке. Заметно ниже лишь у Сбербанка (6,7-9,1%) и "Дом.рф" (8,75-9%). Эксперты считают, что таким образом эти организации пытаются увеличить свое присутствие в данном сегменте рынка. Остальные же банки решили не гнаться за лидерами, поскольку не видят для этого оснований.

При этом застройщики пугают грядущим повышением стоимости новостроек. Если рост цен окажется значительным, он повлияет и на вторичку. "Фактически цены на квартиры достигли дна или близки к нему, если не брать дорогой сегмент", – высказался руководитель консалтингового центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олег Репченко. Учитывая нынешние ипотечные ставки, получается, сейчас идеальное время, чтобы удачно купить квартиру.