Участники ООС в зоне вооруженного конфликта под Донецком "нашли" стреляющих лыжников

Разведчики переформатированной из АТО в Операцию объединенных сил в Донбассе утверждают, что в районе населенного пункта Марьинка против них воюют снайперы-биатлонистки из России. Об этом поведал бесфамильный офицер ООС в эфире украинского "5 канала".

"Исходя из разведданных, которые мы получили недавно, сейчас пришли девушки из российской сборной по биатлону. Именно они сейчас ведут активные боевые действия против нас", – заявил офицер Олег в репортаже.

Другой военнослужащий пожаловался, что ранее – до "хлебного" перемирия – подъезжали по пять снайперов противника на свою передовую, по нескольку дней присутствовали, однако не было никаких перестрелок.

"Сейчас вот какие-то появились. Они именно бьют по позициям, по бойницам", – отметил солдат ВСУ.

Сегодня на брифинге пресс-секретарь Минобороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил, что с утра 17 июля бойцы армии ДНР и ЛНР якобы дважды обстреляли украинские подразделения в населенных пунктах Золотое (под Луганском) и Гнутово (под Донецком), в результате чего погиб военный ВСУ, пишет "112".



Ранее представители вооруженных формирований Донбасса отмечали, что в зоне соприкосновения назрел конфликт между армией Незалежной и разными нацбатальонами после того, как командующий ООС генерал Сергей Наев отдал приказ убрать из мятежного региона всех, кто не имеет отношения к Вооруженным силам страны. Разношерстные группировки махновцев остались недовольны этим распоряжением и начали буянить. В итоге в прифронтовой зоне растет количество небоевых потерь.

