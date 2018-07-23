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Pussy Riot не удалось отвертеться от наказания

Пытавшиеся сорвать ЧМ-2018 участницы скандальной группы остались за решеткой

Административный арест двух возмутительниц спокойствия, выбежавших на футбольное поле стадиона "Лужники" в финальной игре между хорватами и французами, признан законным.

"Решение суда в отношении Ольги Пахтусовой и Ольги Курачевой признать законным, жалобу оставить без удовлетворения", – приводит ТАСС слова судьи Московского городского суда.

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Мосгорсуд ранее признал законным арест Вероники Никульшиной и лидера арт-группы "Война" Петра Верзилова.

Хамовнический суд ранее отправил под административный арест на 15 суток по ст. 20.31 КоАП РФ Веронику Никульшину и Петра Верзилова, лидера арт-группы "Война". Всем участникам акции суд запретил посещать официальные спортивно-массовые мероприятия в течение трех лет. Своей вины обвиняемые не признали. 

Против Pussy Riot и Верзилова возбуждены административные дела по статьям "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований" и "Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия правоохранительных или контролирующих органов".

Валентина МАЙОРОВА
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