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Ученые разобрались с механизмом появления рака

Фото: GLOBAL LOOK press/Jörg Horstmann
Установить корень смертельного заболевания – значит найти возможность его вылечить

Серьезный шаг в борьбе с раком сделали ученые лондонского Имперского колледжа. Они установили, что развитию опухоли молочной железы способствует белок Yin Yang1 (YY1). Он же влияет на степень неизлечимости злокачественного образования.

Свои выводы исследователи основывают на наблюдении за активностью генов в раковых тканях 37 пациенток с диагнозом "рак молочной железы с положительным эстроген-рецептором". Именно этот тип рака встречается в 70% случаев онкологических заболеваний груди у женщин.

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Как оказалось, так называемые энхансеры – участки ДНК, связывающиеся с транскрипционными факторами и ответственные за деятельность Yin Yang 1, способствуют развитию этого белка. При этом он может находиться не только поблизости, но даже на другой хромосоме. Со своей стороны YY1 влияет на ген SLC9A3R1, который, в свою очередь, помогает злокачественным клеткам становиться невосприимчивыми к лечению.

Теперь перед учеными стоит задача научиться подавлять деятельность YY1, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Medical Xpress.

Вера СВЕТЛОВА
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