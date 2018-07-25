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Pussy Riot оштрафовали за выходку в финале ЧМ-2018

Фото: GLOBAL LOOK press/Elmar Kremse
Активистов обязали вернуть полицейскую форму

В среду, 25 июля, мировой суд назначил штраф Петру Верзилову, продюсеру панк-группы Pussy Riot, за незаконное ношение полицейской формы.

"Признать Верзилова виновным, назначить ему штраф 1,5 тыс. руб. с конфискацией форменной одежды", – приводит РИА "Новости" слова судьи 364-го участка мирового суда. При этом сам Верзилов не признал свою вину.

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Веронику Никульшину, Ольгу Курачеву, Ольгу Пахтусову и Верзилова обвиняют в нарушении статьи "Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов".

Суд ранее признал участниц панк-группы и их продюсера виновными по статье "Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований". За это они получили 15 суток административного ареста, в течение трех лет им запрещено посещать официальные спортивные соревнования.

Pussy Riot вместе с Верзиловым выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира между сборными Хорватии и Франции.

 

У правоохранителей, задержавших участников панк-акции, их действия вызвали возмущение, а один полицейский даже посетовал, что жалеет, что сейчас "не 37-й год".

Валентина МАЙОРОВА
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