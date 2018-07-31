При атаке на россиян в Африке смог спастись один человек
В Центральноафриканской республике съемочная группа из России, в числе которой были журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, была атакована неизвестными бандитами из укрытия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мэра города Сибю Анри Дэпеле.
По его информации, убийство "двух русских и одного украинца" произошло около 10 вечера по местному времени 30 июля. При этом шофер машины, в которой передвигались журналисты, смог сбежать.
"Как рассказал водитель, когда они находились в 23 километрах от Сибю, вооруженные люди вышли из кустов и открыли огонь по автомобилю. Трое журналистов погибли сразу", – рассказал мэр.
Источник агентства в полиции утверждает, что у убитых граждан нашли билеты на рейсы из Москвы в Касабланку и из Касабланки в Банки, а также пресс-карту.
О гибели Джемаля, Радченко и Расторгуева стало известно во вторник, 31 июля. Как сообщили "Дождю" в "Центре управления расследованиями", журналисты отправились в ЦАР для съемок документального фильма о работе частной военной компании "Вагнер". Также отмечалось, что у двоих из них найдены пресс-карты газеты "Известия", позже в редакции опровергли, что на территории республики находятся ее сотрудники.
Между тем, руководитель "Центра" Андрей Коняхин сказал РИА "Новости", что данная группа не была аккредитована как журналисты.
Глава МИД РФ Сергей Лавров уведомлен о сложившейся ситуации. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова уверила, что министерство окажет все необходимое содействие родственникам убитых.
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