Убийство россиян в Африке обрастает странными подробностями

Главная загадка – почему журналисты отправились на съемку без аккредитации

Российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко убили в Центральноафриканской Республике арабы. Об этом рассказал свидетель трагедии – местный житель, выполнявший функции водителя и проводника россиян. Ему удалось сбежать.

По словам водителя, в понедельник, 30 июля, примерно в 19 часов их внедорожник был остановлен в 24 км от Сибута группой вооруженных людей в тюрбанах. Их было человек 10, все говорили по-арабски. Россиян они схватили и расстреляли. Водитель сбежал и к 5 утра вторника смог добраться до полиции и все рассказать, передает местное Radio Ndeke Luka.

Это несколько отличается от официальной информации миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA). Там говорится, что тела погибших были обнаружены в машине в 33 км от Сибута, пишет РИА "Новости".

Однако и водитель, и местные власти утверждают, что россиян остановили патрульные на выезде из Сибута около 18 часов и рекомендовали им не покидать город, поскольку уже стемнело. Но журналисты настаивали на своем и продолжили путь. Они торопились на встречу с представителем миссии ООН, фиксером (консультантом, оказывающим помощь при организации съемок) по имени Мартин. Именно он, кстати, ранее и порекомендовал им водителя.

Накануне у журналистов возникли сложности – они хотели попасть на военную базу в Беренго, однако их туда не пустили без аккредитации Минобороны. Аккредитация должна была быть готова через пять дней. Кроме того, им пришлось дать $100 в виде взятки двум полицейским в столице ЦАР городе Банги, которые также указали им на запрет видеосъемок без аккредитации. При этом журналистские удостоверения, которые имелись у россиян с собой, были просрочены.

Официально группа снимала документальный фильм "о жизни в ЦАР". Однако на самом деле их больше интересовала деятельность ЧВК "Вагнер", служащие которой, по их данным, находились в Беренго. Это подтвердили в "Центре управления расследованиями" Михаила Ходорковского, по заказу которого и работали журналисты.

Как сообщила заместитель главного редактора "Центра" Анастасия Горшкова "Дождю", у журналистов было с собой около $8,5 тыс. наличными и профессиональное оборудование. Поэтому, по одной из версий, целью нападения могло быть ограбление.

Однако друг Джемаля, российский журналист Максим Шевченко убежден, что на россиян напали по заказу тех, кто не хочет афишировать участие наемников в междоусобных войнах.

По факту убийства россиян СКР возбудил уголовное дело и предложил африканским правоохранителям оказать помощь в расследовании преступления.

Транспортировкой тел погибших на родину занимается МИД РФ.