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Трусы признали опасными для мужчин

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
продолжениеНазвана главная угроза жизни мужчин
Плотно облегающее белье может сильно испортить жизнь

Представители сильного пола, которые носят трусы-боксеры, реже сталкиваются с проблемами в сексуальной сфере, чем любители облегающего белья.

К такому результату пришли американские ученые, опубликовавшие результаты своей работы в журнале Human Reproduction. По мнению медиков, пациенты, предпочитающие "семейные" трусы, обладают спермой более высокого качества, чем их ровесники, которые носят брифы. Концентрация спермы у них на 25% выше, а объем на 17% больше.

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Помимо того, у любителей трусов в обтяжку наблюдается избыточный уровень женского гормона FSH и недостаточное количество мужских половых клеток. Вероятно, семенники у мужчин, разгуливающих в слишком тугих трусах, перегреваются, и это оказывает отрицательное влияние на процесс выработки сперматозоидов.

В последнее время мужское бесплодие в экономически развитых странах превратилось в настоящую проблему, напоминает РИА "Новости". На Западе примерно 10-15% семейных пар не могут иметь детей, при этом количество бесплодных мужчин и женщин практически одинаково. Возможно, прежде чем начинать длительное лечение, мужчинам следует просто пересмотреть свой гардероб и купить трусы попросторнее.

Валентина МАЙОРОВА
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