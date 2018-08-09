Опасный боеприпас не могут найти из-за полыхающих болот

Горящие торфяники мешают поисковой операции в зоне падения боевой ракеты "воздух – воздух" на территории Эстонии. Об этом сообщила в четверг, 9 августа, пресс-секретарь Сил обороны страны Айво Вахеметс.

"После того, как пожар будет потушен, эксперты смогут приступить к поискам вещественных доказательств, чтобы установить точное место приземления ракеты", – приводит РИА "Новости" заявление Вахеметс. Она особо указала, что не следует "раздувать" данное происшествие.

Между тем жители страны серьезно напуганы. Во вторник, 7 августа, испанский пилот, входящий в состав размещенной в Эстонии миссии НАТО, случайно запустил боевую ракету AMRAAM класса "воздух – воздух" с истребителя Eurofighter. Предположительно, она пролетела 70 км и упала в 40 км к северу от Тарту. В ней было 10 кг взрывчатки. Однако взрыва зафиксировано не было. Поэтому эксперты не исключают, что снаряд не сдетонировал.

Местных жителей призвали соблюдать осторожность и не приближаться к неизвестным предметам. Военные организовали поиски. Но ни снаряда, ни его фрагментов до сих пор не обнаружено. Огонь, который распространился в зоне падения ракеты, серьезно осложняет ситуацию.

Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас выступил с заявлением, что подобный "прискорбный и неприятный" инцидент не должен повториться. Однако в необходимости присутствия иностранных военных сил на территории Республики он не усомнился.

МИД РФ прокомментировал случившееся, назвав НАТО "бесполезным блоком".

Тем временем испанских летчиков временно отстранили от полетов над Балтикой. Их заменили португальцы.