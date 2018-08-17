Названы главные враги мужской потенции

Эксперты дали рекомендации для полноценного секса

Проблема угасания мужской силы волнует многих представителей сильного пола. Избежать этой неприятности помогут простые, но от этого не менее действенные рекомендации.

Не секрет, что для того, чтобы расслабиться и повысить сексуальное влечение, мужчины перебарщивают со спиртным. Этого ни в коем случае не нужно делать, считают эксперты. Перед романтическим свиданием лучше вовсе отказаться от алкоголя, иначе можно просто уснуть в самый интересный момент или столкнуться в постели с эректильной дисфункцией. В крайнем случае можно выпить с дамой сердца по бокалу шампанского.

Плохо влияет на мужское здоровье такая вредная привычка, как курение. Статистика свидетельствует, что 90% мужчин, имеющих проблемы с эрекцией, курят. По мнению специалистов, никотин вызывает спазмы сосудов и препятствует кровоснабжению детородного органа, что и приводит к ослаблению эрекции. Поэтому доктора всего мира настоятельно рекомендуют мужчинам бросать курить, отмечает Men's Life.

В список мужских врагов попал и кофе. Этот бодрящий напиток также сужает сосуды и препятствует эрекции. Ну а сочетание кофе и сигарет может просто убить кульминацию самого приятного вечера.

Жирная пища наносит сокрушительный удар по организму, наводняя его холестерином, закупоривающим сосуды. Богатая трансжирами и жирами еда вызывает проблемы с обменом веществ, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и ведет к эректильной дисфункции. Медики категорически не рекомендуют объедаться жирными блюдами перед сексуальной встречей.

Заменить бургер лучше свежими овощами и фруктами, добавить перец чили, зелень, орехи, отведать морепродуктов и дополнить красной рыбой. Тогда сосуды останутся в тонусе, а сексуальное возбуждение вырастет. Доктора советуют не забывать и о чесноке – главном помощнике мужского здоровья. Однако напоминают, что перед свиданием есть его не нужно.

Лекарства для гипертоников, язвы желудка и успокоительные препараты, к сожалению, также убивают либидо. Нужно выбирать время свидания так, чтобы график приема таблеток не помешал сексуальным победам.

Особенно вредны для организма анаболики: они буквально убивают сексуальное желание, ведь злоупотребление ими приводит к тому, что тело начинает производить меньше мужского гормона тестостерона.

Сильные стрессы не просто выбивают почву из-под ног, они приводят к угасанию сексуального желания. Именно поэтому полноценную сексуальную жизнь можно наладить, только избавившись от стрессов. При этом эксперты отмечают, что легкий стресс пойдет только на пользу хорошему сексу. Если перед свиданием покататься вместе с девушкой на американских горках или посмотреть фильм ужасов, вброшенный в кровь адреналин простимулирует выработку тестостерона.

И наконец, крайне негативное влияние оказывают на мужскую потенцию конфликты. Специалисты предупреждают, что бурные примирения в постели хороши в фильмах или на начальном этапе отношений. Когда между мужчиной и женщиной тлеют многолетние конфликты и накапливаются претензии, это плохо влияет на интимные отношения.