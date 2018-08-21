Найден рецепт мужского долголетия

Для полноценной жизни нужно выполнить простое условие

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что одинокие мужчины рискуют умереть раньше времени.

"Самым большим риском сокращения продолжительности жизни человека является холостяцкая жизнь мужчины: 3,5 тыс. суток недожития – это 9 лет и 7 месяцев", – приводит слова депутата Госдумы РИА "Новости".

При этом бывший главный санитарный врач России признал, что одинокие женщины меньше страдают от этой напасти: они "не доживают" всего лишь 1,6 тыс. суток – почти в 2 раза меньше, чем сильный пол.

"Создание семьи сегодня – это...не экономическая категория, но она играет большую роль", – подчеркнул Геннадий Григорьевич в своем выступлении на парламентско-общественных слушаниях в Госдуме по совершенствованию пенсионного законодательства.



