Как готовилась поездка в один их самых опасных регионов мира, стало известно из переписки убитых в ЦАР россиян

Обычно репортеры – люди рисковые. Ради красочного кадра готовы порой в огонь и в воду. Но история с журналистами Кириллом Радченко, Александром Расторгуевым и Орханом Джемалем, которые отправились в Центральноафриканскую Республику и были убиты там, поражает любое воображение.

"Просто нет слов", – так прокомментировали в Telegram-канале РИАN переписку журналистов со своим работодателем Андреем Коняхиным, главой "Центра управления расследованиями" (ЦУР) Михаила Ходорковского. Фотокопии рабочего чата, где обсуждалась подготовка к поездке в ЦАР, раздобыл РИА ФАН.

Напомним, репортеры погибли в ЦАР 30 июля. Однако вплотную готовиться к командировке они начали лишь за три недели до этого трагического момента. Как видно из переписки, до этого они не знали ни особенности природы в ЦАР, ни возможностей наладить питание и быт – эту информацию, причем со ссылкой на туристические сайты, кидал в чат Джемаль.

Он же довел до сведения остальных, насколько велика проблема с безопасностью в стране. В частности, приводит предупреждение, что передвигаться без вооруженной охраны нельзя даже днем, а ночью за пределы города не рискуют выезжать даже армейские патрули. "Жуть", – вот и весь комментарий Коняхина.

По ходу дела ребята выясняют, что дешевых и хороших гостиниц в ЦАР нет. И даже через airbnb невозможно снять жилье на троих – предлагаются какие-то сараи. Журналисты решают взять с собой спальные мешки, а их работодатель даже не предлагает им посмотреть гостиницы подороже.

Несколько раз поднимается вопрос, насколько правильно ехать в ЦАР по туристическим визам. Коняхин велит им сделать на всякий случай "компактные" пресс-карты, которые легко спрятать. Причем оформлены они лишь на английском языке, хотя он в стране практически не используется.

Тогда же Коняхин дает распоряжение сделать для ребят табличку для автомобиля, обозначающую их причастность к миротворцам ООН. Зачем, если, как утверждал глава ЦУР, он лично заручился поддержкой представителей ооновской миссии?

И даже на медицинской страховке ЦУР сэкономил. Несмотря на то что Джемаль сообщил о необходимости купить полис, по которому могут вывезти в случае чрезвычайной ситуации, в ЦУР распорядились не заморачиваться: "Альфа-страхование" делает страховку для ЦАР, заезжайте в любой офис, 3000 рублей".

С момента гибели Джемаля, Расторгуева и Радченко прошел почти месяц. Их расстреляли возле города Сибю 30 августа. При помощи МИД РФ тела доставили в Москву. Что именно произошло, сейчас разбираются российские и центральноафриканские следователи. Известно, что задержан водитель россиян, он единственный выжил в той бойне и проходит по делу как свидетель, пишет EG.RU. Кстати, этого Мартина в переписке называют фиксером, который, как потом оказалось, не имел отношения ни к структурам ООН, ни к службам безопасности. Да и обещаний своих не держал – не организовал жилье россиянам, не встретил их в аэропорту. И даже на сообщения отвечал с многочасовыми задержками. А потом он остался невредим.