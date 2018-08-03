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Съемочная группа из РФ погибла в Центральноафриканской Республике
(ЦАР) в результате ограбления. Об этом заявила официальный представитель МИД
Мария Захарова.
"По предварительным данным правоохранительных органов, россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления, и при попытке оказать сопротивление были убиты. Было выяснено, что по неизвестным причинам россияне не обратились за каким-либо содействием, за получением журналистской аккредитации в местные соответствующие органы", – цитирует Захарову официальный аккаунт внешнеполитического ведомства в Twitter.
Кроме того, погибшие соотечественники допустили еще одну роковую ошибку: они пренебрегли бронежилетами с надписью "Пресса", которые идентифицируют их как сотрудников СМИ. Возможно, нежелание связываться с представителями массмедиа отбило бы у боевиков желание нападать на россиян.
Представитель МИД сообщила, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера направил президенту РФ Владимиру Путину личное послание с соболезнованиями. В нем африканский политик "выразил надежду, что при российской поддержке ЦАР сможет надежно восстановить мир и безопасность на всей территории страны".
Между тем стало известно, что погибшие российские журналисты "хорошо понимали" угрозы и приказы от убийц в момент нападения – такое впечатление сложилось у выжившего в инциденте шофера, передает URA.RU. По его словам, преступники говорили не на французском и не на санго (национальный язык ЦАР). По некоторым сведениям, нападавшие общались между собой на арабском.
По сообщениям африканских СМИ, за несколько часов до смерти журналистам удалось встретиться с солдатами национальной армии ЦАР вблизи города Себю. Представители вооруженных сил советовали россиянам не отправляться в путь ночью, но те "созвонились с кем-то из своих соотечественников" и, сославшись на отсутствие опасности, отправились в путь. Солдаты уступили их настойчивости и не стали препятствовать поездке.
Российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в ЦАР 30 июля. Все трое работали в африканской стране по заданию "Центра управления расследованиями" (ЦУР) Михаила Ходорковского. В организации сообщили, что журналисты снимали в Республике документальное кино о частной военной компании Вагнера, представители которой, по некоторым данным, принимают участие в вооруженном конфликте в ЦАР. Тела убитых должны отправить на родину сегодня, 3 августа.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Расследование преступления находится под личным контролем главы МИД Сергея Лаврова, сотрудники министерства пообещали приложить все усилия для выяснения деталей произошедшего.
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