В ЦАР могут убить даже за один доллар

Погибшие 30 июля на одной из дорог в Центральноафриканской Республике трое российских журналистов – военкор Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко – могли стать жертвами даже не местных повстанцев, а мелкой банды, промышляющей грабежами. В этой стране, долгими годами пребывающей в состоянии гражданской и межрелигиозной войны, убивают за любые деньги.

По словам руководителя "Центра управления расследованиями" Андрея Коняхина, а именно эта организация спонсировала отправку в ЦАР данной съемочной группы, у погибших при себе имелось около $8,5 тысяч плюс ценная аппаратура. Где сейчас эти деньги пока неизвестно.

"В Африке вероятность ограбления очень велика. Конечно, могут ограбить. ЦАР – страна очень бедная, денег ни у кого нет. Для них любой доллар – это деньги, а здесь речь явно шла о тысячах. Конечно, из-за этого могли убить. И это не специфика ЦАР, в Африке это может быть в любом месте", – рассказала РИА "Новости" заведующая Центром изучения стран Тропической Африки Института Африки РАН Татьяна Денисова.

По ее мнению, к убийству россиян не причастна свергнувшая в 2013 году президента Франсуа Бозизе повстанческая группировка исламистов "Селека": "Им нет смысла этого делать, скорее бы они взяли в заложники и потребовали гораздо большую сумму".

Эксперт утверждает, что повстанцы убивают пленников только тогда, когда им не выплачивают выкуп. И, скорее всего, наши граждане столкнулись с какой-то бандой грабителей.

"Возможно, к этому причастен водитель, который остался жив, потому что кто-то должен был позвонить, кто-то должен был предупредить, чтобы устроили засаду. Он мог видеть, как они пересчитывают деньги, или же просто предположить. В Африке людей постоянно грабят", – отметила Денисова.

Сегодня в интернете на портале Palmarescentrafrique.com был обнародован снимок тел убитых россиян, а также высказана версия, что их, возможно, похитили и допрашивали, применяя пытки, а уже затем расправились с журналистами. Источники издания утверждают, что это сделала все-таки "Селека", контролирующая окрестности города Декоа, который находится на пути маршрута машины с гражданами РФ. Группировкой руководит некто Нуреддин Адам.

Также сегодня стало известно, что Расторгуев совершенно случайно попал в эту съемочную группу, буквально за сутки до отлета. Как рассказывает его друг и бывшая коллега Любовь Суркова, у режиссера были другие крупные проекты и он не собирался ни в какую Африку.

"Чудовищное стечение обстоятельств. Это не его история, не то, о чем он мечтал, собирал, готовил и, наконец, на ледник полез", – сокрушается собеседница агентства. Она отметила, что из группы "кто-то выпал", а поскольку Расторгуев ранее много раз бывал в горячих точках, как большого профессионала его пригласили организаторы. Режиссер согласился "буквально за сутки до отлета".

Он обещал сообщить о предстоящей работе после прилета на место, но вечером 30-го уже перестал выходить на связь, добавила Суркова.



Как пишет телеканал "360", в настоящее время в ЦАР творится реальный ад – все воюют со всеми. Республика остается самой малонаселенной страной Африки и, возможно, является самым опасным регионом на планете. "Наибольшую опасность для стабильности государства по-прежнему представляет почти тотальный бандитизм различных группировок. Жизнь человека, по сути, не стоит в Центральноафриканской республике ничего", – говорится в статье.

По данным ООН, за время вооруженного конфликта в ЦАР до миллиона человек покинули свои дома, погибли более тысячи граждан. Силы правопорядка Республики "практически не функционируют и на их помощь в случае неприятностей особо рассчитывать не приходится", следует из рекомендации МИД России. В дипломатическом ведомстве предупреждают, что криминальная обстановка в стране сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, поэтому посещение ЦАР сопряжено с большим риском.