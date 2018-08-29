Российских моряков задержали в Южной Корее

Капитан судна отказывался подчиняться местным властям

Экипаж российского судна "Палладий" может пойти под суд Южной Кореи. Моряков обвиняют в неподчинении береговой охране страны. Как сообщил консул РФ в Пусане Роман Быков, несколько человек задержаны правоохранительными органами на время следствия.

"Задержаны четыре члена экипажа: судовладелец, капитан, старший механик и матрос", – сообщил Быков РИА "Новости". Остальной экипаж находится на борту судна в порту Пусана. В течение 72 часов им должно быть предъявлено официальное обвинение.

Накануне стало известно, что в Южной Корее задержано российское судно "Палладий" за попытку покинуть порт без разрешения. Кораблю не выдавали документы из-за долгов по зарплате, но капитан принял решение бежать. Остановить его удалось лишь при помощи десантников.

"Судно маневрировало, не давало садиться вертолету, спецназ был вынужден открыть огонь в воздух", – привел подробности задержания председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. Он полагает, что судно будет конфисковано за долги. А какое наказание получит экипаж за отказ выполнять требования местных властей, станет известно в ближайшие трое суток.