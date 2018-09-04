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Грузия отказала во въезде российским журналистам

Фото: pixabay.com
Медиаконференция в Тбилиси обойдется без россиян

Трех российских журналистов, включая одного представителя ТАСС, не пустили в Грузию.

Как заявили РИА "Новости" в пресс-службе грузинского МВД, причиной недопуска стало якобы нарушение нашими гражданами закона "Об оккупированных территориях".

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Среди попавших в опалу оказались военкор ТАСС Виктор Литовкин, президент совета международной ассоциации исследования Геннадий Бордиогусов и Александр Токарев, которого грузинские полицейские назвали журналистом НТВ.

Однако в пресс-службе телеканала сообщили, что корреспондент "давно у нас не работает".

Делегация российских журналистов должна была участвовать в проходящей в Тбилиси медиаконференции.

В ТАСC подтвердили информацию, заявив, что разбираются в ситуации, "в том числе по дипломатическим каналам".

Как пишет Sputnik, Международный южнокавказский медиафорум продлится до пятницы включительно. Главная тема мероприятия – особенности региональной политической культуры, традиции и актуальные тренды в деятельности СМИ государств Южного Кавказа, политико-правовые основы их статуса, а также потенциал медиасообществ в преодолении конфликтов и укреплении стабильности в регионе. Помимо российских и грузинских представителей в форуме принимают участие журналисты и блогеры из Азербайджана и Армении.

"Оккупированными территориями" Тбилиси называет Южную Осетию и Абхазию, посещение которых без разрешения грузинских властей считается незаконным и наказывается крупным денежным штрафом либо тюремным заключением сроком до 4 лет.

Николай КАЦАПОВ
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