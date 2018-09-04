Уже не в первый раз над "штатом дегтярников" видят загадочные летательные аппараты

В штате Северная Каролина очевидец сумел снять во время ливня таинственный светящийся объект с угловатыми очертаниями в черном предгрозовом небе.

По словам Джевиона Хилла, он увидел в небесах нечто и начал фотографировать, как сумасшедший. Потом мужчина попытался снять видео, однако "летающая тарелка" внезапно исчезла, а через мгновение хлынул дождь, сообщает таблоид Daily Mail.

Хилл признался, что так разнервничался, увидев НЛО, что не смог уснуть той ночью. Некоторые конспирологи считают, что Пентагон тайно разрабатывает антигравитационный самолет-шпион TR-3B, способный к парящему полету. Ряд уфологов заявляет, что видели такой летательный аппарат в Калифорнии, недалеко от базы ВВС США. Возможно, "летающая тарелка", которую сфотографировали над Северной Каролиной, вовсе не корабль пришельцев, а новейшее воздушное судно, созданное американскими военными, задается вопросом таблоид.

Ранее над озером Норман, расположенном в этом же штате, сняли на видео таинственную платформу, парящую в воздухе. Ролик доступен на Youtube.