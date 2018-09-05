Пришельцы создадут из людей лекарства

Гены землян нужны инопланетянам для производства "пилюли бессмертия"

В ДНК человека зашит секретный код, позволяющий создать лекарство для бессмертия и найти эликсир молодости. Чтобы получить заветное средство, пришельцы будут защищать жителей Земли от планеты Х, пишут уфологи.

Они, правда, не уточняют, каким образом инопланетяне собираются взаимодействовать с людьми в поисках чудодейственной "пилюли бессмертия", но уверены, что мы можем оказать им в этом неоценимую услугу.

Впрочем, исследователи не отрицают и другую причину столь бережного отношения гостей из космоса к земным обитателям. Ведь, если верить их расчетам, размер Нибиру превышает земной в 4 раза и столкновение нанесет вред не только нам, пишет VistaNews.

Если катастрофа все-таки произойдет, она не только уничтожит ближайшие планеты Солнечной системы, но и разнесет всю Вселенную. А это совсем не нужно инопланетянам, управляющим планетой Х.