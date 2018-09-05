Познеру предсказали скорый уход

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На покой известного телеведущего отправляет публицист и политический деятель Эдуард Лимонов. Он считает, что Владимира Познера слишком много на телеэкране, в электронных и печатных СМИ, что, по мнению писателя, является предвестием скорого ухода.
"Он уж неприлично старый и решил перед уходом (все там будем, без упрека) выплеснуть на нас свою мудрость", – написал Лимонов в своем Twitter.
На эту цитату один из пользователей ответил так: "Очень похоже на Вас".
Впрочем, редкий "комментатор" не отпустил едкого замечания насчет возраста самого писателя.
"Дед, а ведь ты недалеко от него, в смысле старости", "Познера давно уже никто не смотрит и всерьез не воспринимает... Кстати, о Вас в интернете говорят то же самое....", "И только Лимонов вечно молодой", – иронично заключили фолловеры.
В своем пророческом тексте публицист еще раз спрашивает, почему до сих пор не вышло июньское интервью с ним. Кто приказал гендиректору "Первого канала" Константину Эрнсту не выдавать его в эфир.
"Учитывая какой ты бред тут несешь ... значит правильно, что сняли", – отметил еще один подписчик.
"Эдичка!) после публикации Вдудя вы правильно сделали, что отказались от публикации интервью у Познера", – парировал другой, вспомнив интервью Лимонова у Юрия Дудя и рецензию на выступление писателя Ксении Собчак, которую тот обозвал "губастой и губошлепой дурой".
Познер широко разливается в интервью по всем СМИ. Он уж неприлично старый и решил перед уходом (все там будем, без упрёка) выплеснуть на нас свою мудрость.Пользуюсь случаем,скажите Владимир Владимирович (Познер),кто же всё-таки потребовал от Кости Эрнста снять интервью со мной?— Эдуард Лимонов (@edvlimonov) 5 сентября 2018 г.
Напомним, в июне беседу Познера с Лимоновым убрали из эфирной сетки, что возмутило автора программы. Тогда руководство канала объяснило инцидент спецверсткой в период чемпионата мира по футболу.
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