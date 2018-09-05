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Познеру предсказали скорый уход

Владимир Познер. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Экстрасенсорные способности обнаружились у известного писателя

На покой известного телеведущего отправляет публицист и политический деятель Эдуард Лимонов. Он считает, что Владимира Познера слишком много на телеэкране, в электронных и печатных СМИ, что, по мнению писателя, является предвестием скорого ухода.

"Он уж неприлично старый и решил перед уходом (все там будем, без упрека) выплеснуть на нас свою мудрость", – написал Лимонов в своем Twitter.

На эту цитату один из пользователей ответил так: "Очень похоже на Вас".

Впрочем, редкий "комментатор" не отпустил едкого замечания насчет возраста самого писателя.

"Дед, а ведь ты недалеко от него, в смысле старости", "Познера давно уже никто не смотрит и всерьез не воспринимает... Кстати, о Вас в интернете говорят то же самое....", "И только Лимонов вечно молодой", – иронично заключили фолловеры.

В своем пророческом тексте публицист еще раз спрашивает, почему до сих пор не вышло июньское интервью с ним. Кто приказал гендиректору "Первого канала" Константину Эрнсту не выдавать его в эфир.

"Учитывая какой ты бред тут несешь ... значит правильно, что сняли", – отметил еще один подписчик.

"Эдичка!) после публикации Вдудя вы правильно сделали, что отказались от публикации интервью у Познера", – парировал другой, вспомнив интервью Лимонова у Юрия Дудя и рецензию на выступление писателя Ксении Собчак, которую тот обозвал "губастой и губошлепой дурой".

Напомним, в июне беседу Познера с Лимоновым убрали из эфирной сетки, что возмутило автора программы. Тогда руководство канала объяснило инцидент спецверсткой в период чемпионата мира по футболу.  

Оксана ПОДТУРКИНА
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