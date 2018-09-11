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Скрипаль издевательски отозвалась об обвинениях Лондона в адрес Москвы

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images/ZUMAPRESS.com
Британцы прокололись с "русскими отравителями"

Виновных в покушении отца и дочери в Соединенном Королевстве выбирают наугад. С таким же успехом британцы начнут подозревать каждого жителя России, считает племянница потерпевшего экс-шпиона Виктория Скрипаль.  

"Россия практически доказала, что Петров – это вымышленный персонаж, а Боширов вообще не Боширов, а другой человек. Ну ладно, этих не берем. Давайте еще возьмем", – поделилась она в интервью "360".

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По мнению собеседницы, расширенный состав "чистильщиков" из шести человек, среди которых вышеперечисленные подозреваемые, могут пополнить свежие "кандидатуры".   

"Народу в России много – пока всех переберешь", – иронично отметила Виктория.

Тем временем история со Скрипалями "отравляет" жизнь российским бизнесменам. Их ждет более тщательная проверка для получения инвестиционных виз. Изначально усиленный контроль объяснялся борьбой с иностранными коррупционерами, которые обосновались на берегах Туманного Альбиона. Сейчас дополнительные меры связывают с политической подоплекой, говорится в материале The Guardian. Еще одной формой санкций могут стать ордеры по проверке состояния необъясненного происхождения.

"В целом это маневр политический. Направлен он, конечно, на россиян. И о многих россиянах, кстати, ходят слухи, что они не ждут и просят прекратить визы и выезжают в другие страны Европы. Потому что эта нестабильность не способствует уверенности людей, что они потом, даже проживая какой-то срок, получат гражданство", – полагает глава юридической компании Gololobov & partners Дмитрий Гололобо, пишет BFM.RU.

В качестве примера эксперт привел российского бизнесмена Романа Абрамовича, который решил не отчитываться перед британцами и получил израильское гражданство.

Между тем, по информации английского издания, нажитое непосильным трудом будут конфисковывать, если собственник не сможет объяснить происхождение своего состояния. Речь идет не только о недвижимости, но и о долях в компаниях. 

Произошедший 4 марта инцидент в Солсбери вылился в международный скандал, обмен дипломатами и санкциями. Лондон обвинил в покушении на Скрипалей Москву, которая всячески отбивается от нападок. Лондон продолжает предъявлять претензии. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
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