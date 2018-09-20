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Названа истинная профессия отравителей Скрипалей

Фото: GLOBAL LOOK press/Metroplitan Police
Петров и Боширов оказались взломщиками

До поездки в Солсбери "фигуранты" нашумевшего инцидента уже попадали в руки стражей правопорядка, гласит продолжение сомнительного расследования. Арест в Швейцарии и депортацию в Россию вписали в биографии Александра Петрова и Руслана Боширова до покушения на Скрипалей.

Любопытно, что информация об этом поступила из правоохранительных органов Нидерландов, которые "слили" ее The Insider и Bellingcat. Как оказалось, именно там на пути в швейцарский Шпиц, где находится лаборатория, которая принимает участие, к примеру, в расследовании сирийских химатак и отравлении Скрипалей, они и поймались.

"При себе у задержанных были технические средства для взлома компьютерной сети. Причем, по данным следствия, эти же люди участвовали во взломе антидопингового агентства WADA", – пишет The Insider.

Далее отмечается, что после депортации о поездках в шенгенскую зону не могло быть и речи. А последний раз у Петрова была виза в конце января – начале февраля, значит арестовали их именно в том путешествии, делает вывод интернет-издание.

"Это не означает, что они были именно теми двумя арестованными специалистами по кибератакам, о которых писала пресса, но такое совпадение по времени и месту не могло быть случайным — так что если арест и правда был, то они действовали как минимум в одной группе со "взломщиками", – поясняется в расследовании.

Первые происки гоняющегося за компроматом дуэта вышли в свет 14 сентября. Тогда утверждалось, что Петров с Бошировым – российские спецагенты. Без достоверных доказательств в расследовании шла речь о паспортах.

Авторы уверяли, что Петрова до 2009 года будто и не существовало вовсе, поскольку сведений о нем нигде нет. А потом ему выдали загранпаспорт. При этом на файле с паспортными данными штамп "сведений не давать" и надпись "совершенно секретно".

Авторы "детектива" ссылались на сомнительную "базу ФМС". В разоблачительной статье также говорилось, что паспорта РФ обоим выдали в УФМС 770001, где получить документы возможно лишь в двух случаях: либо за взятку, либо если вы – силовик.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
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