В Крыму высадится голливудский десант

Актеры, продюсеры и сценаристы едут на полуостров

В пятом международном "Форуме мира", который состоится в Крыму с 1 по 6 октября, планируют принять участие актеры, продюсеры и сценаристы из Голливуда.

"Свое участие подтвердили известные деятели кино: Гари Дурдан, старший брат Жерара Депардье, актер и продюсер Ален, младший брат Сами Насери, актер Биби Насери, голливудский продюсер и режиссер Кадер Аид, а также американский актер Арманд Асанте", – рассказали ТАСС в пресс-службе форума.

Форум объединяет общественных деятелей, политиков, актеров, музыкантов, бизнесменов, ученых и спортсменов, ученых для "совместного решения вопросов улучшения жизни на Земле", отмечается на сайте мероприятия.

В Ялте и Симферополе подведут итоги ежегодного кинофестиваля "Я люблю мир", пройдет конкурс "Королева Миротворец – 2018", состоятся международные круглые столы и конференция.