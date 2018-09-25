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Льготная ипотека сохранится до 2024 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Спецпрограмму кредитования решено продлить на 5 лет

Кредиты на первое жилье по льготной ставке будут выдавать в России до 2024 года. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, пишет РИА "Новости".

Там уточнили, что положение об ипотечных кредитах под 6% годовых решено включить в национальный проект "Демография". Попасть в программу могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родится второй или третий ребенок, отмечает сайт "Комсомольская правда"

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Ранее Голикова сообщала, что в текущем году уже выдано льготных ипотечных кредитов на сумму свыше 2 млрд руб., а на 2019 г. под эти цели зарезервировано более 9 млрд рублей. 

Вера СВЕТЛОВА
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