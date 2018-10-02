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На Украине объявлен карантин из-за сибирской язвы

Фото Владимира Зинина (ИТАР-ТАСС)
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Вспышка заболевания зафиксирована в Одесской области

Пять человек госпитализированы в Саратском районе неподалеку от Одессы. Одному из них поставлен официальный диагноз – сибирская язва. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины. У остальных пациентов, имеющих аналогичные поражения кожи, заболевание не подтверждено.

Медицинское ведомство Незалежной поспешило успокоить граждан: данная форма сибирской язвы лечится антибиотиками, поэтому не представляет опасности.

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Видимо, поэтому о случае инфицирования было официально объявлено только во вторник, 2 октября. Хотя госпитализировали людей еще в субботу, а в воскресенье местные медики объявили карантин в селе Меняйловка. Именно там заболевшие люди резали корову в середине сентября, а потом ели это мясо.

В настоящее время, по данным Минздрава, врачи осматривают всех жителей села и выясняют, с кем они контактировали в последнее время. Карантин объявлен на 15 дней.

Сибирская язва – это острое инфекционное заболевание. Источником являются больные животные: их мясо, кожа, продукты жизнедеятельности. Переносчиками могут служить также жалящие насекомые. У человека проявляется в виде карбункулов на коже или внутренних органах. При отсутствии своевременной помощи возможен летальный исход. 

Николай ВИКТОРОВ
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