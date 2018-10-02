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Скрипаль разоблачили

Виктория Скрипаль. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
продолжениеНа Украине "опознали" отравителя Скрипалей
Племянница экс-шпиона путается в показаниях об "отравителях"

Некогда убеждавшая общественность в знакомстве с главными "подозреваемыми" в покушении на своего дядю Виктория Скрипаль пошла на попятную. Теперь она заявила, что знать не знает, кто такие Руслан Боширов и Александр Петров. 

Таким образом, пропиарившаяся на отравлении в Солсбери родственница попалась на вранье. 

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"Я была в Следственном комитете, непосредственно когда опознали Петрова и Боширова. Да, давала пояснения, что я этих людей не знаю, нашей семье эти люди незнакомы", – призналась Виктория сегодня во время брифинга в пресс-центре "Национальной службы новостей"

Все бы ничего, если бы чуть меньше месяца назад племянница и двоюродная сестра пострадавших в Британии Скрипалей не уверяла, что "отравителей" оклеветали. На самом деле, не сомневалась Виктория, эти двое "простые люди", а Петров вообще не имеет никакого отношения к госслужбе. Были у нее тогда претензии и к фотографиям предполагаемых "преступников".

По мнению Виктории, если Боширов еще похож на портрет на фото, то Петров "даже рядом не стоял" с запечатленным человеком. К слову, последнего, как утверждает племянница экс-шпиона, во время инцидента в Солсбери не было в Великобритании.  

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пострадали 4 марта. ЧП привело к международному скандалу, обмену дипломатами и санкциями. Лондон не прекращает своих нападок на Москву. Ежедневно в так называемом "деле Скрипалей" появляются свежие подробности. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
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