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Индустрию медиа захватывает блокчейн

Фото: pixabay.com
Новая технология исключает посредника при контакте автора произведения и пользователя

В сфере медиа грядут глобальные перемены. Технология блокчейн, которая уже применяется в туристической индустрии, космосе, различных отраслях повседневной жизни, пришла в музыку. Благодаря инновационному формату dotBC открываются новые возможности для медиа. На это указал предприниматель, венчурный инвестор, композитор Александр Шульгин.

Фото: из личного архива Александра Шульгина

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Как известно, основой технологии блокчейн является центр распределения информации. Хранящиеся в его реестре данные проходят через алгоритм криптографического хэширования. Это защищает файлы от несанкционированного доступа. Таким образом, информация о музыкальном произведении, включая авторские права на музыку, слова, обложку и т.д., находится в надежном месте. При этом пользователь может ее получить без посредников – все процессы публикации, скачивания и оплаты за это проходят под присмотром специальной компьютерной программы. Такую возможность предоставляет компания DotBlockchainMedia.

Фото: pixabay.com

Компания работает с инновационным мультимедийным цифровым форматом dotBC ("Дотблокчейн"). Это кодек и проигрыватель, привязанные к блокчейну. Иначе говоря, при каждом проигрывании композиции в реестре возникает соответствующая запись. Благодаря системе смарт-контрактов плата за пользование контентом списывается автоматически, причем авторский гонорар сразу делится на доли, предусмотренные изначально. Если же автор по каким-то причинам решает убрать файл из реестра, композиция станет недоступной для пользователей, пояснил Шульгин.

Бизнесмен понял потенциал инновации еще на заре проекта, инвестировав в DotBlockchainMedia. Сейчас формат dotBC признан лидером сферы медиа, в частности, корпорацией Warner Bros.

Фото: pixabay.com

Warner Bros. в лице Warner Music и Warner Chappel с DotBlockchain подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению технологии блокчейн в музыкальную сферу. Как рассказал гендиректор DotBlockchain Кен Умедзаки, на первом этапе решено работать над ограниченным каталогом в рамках более широкой инициативы Warner Music по развитию инфраструктурных цифровых данных.

Понятно, почему "пионером" в этой области стала музыка, ведь аудиофайлы самые "легкие" среди медиапродукции. Но только этой областью внедрение новых цифровых технологий не ограничится. "Блокчейн будет активно внедряться в киноиндустрию, игры, голограммы, AR/VR и все остальные медиа", – убежден Шульгин.

Фото: pixabay.com

Николай ВИКТОРОВ
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