Отравленного в Солсбери всегда будут помнить как изменника родины

Попытки обелить бывшего сотрудника ГРУ и придать ему ореол мученика ни к чему хорошему не приведут. На этом настаивает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Президент России накануне назвал Сергея Скрипаля "предателем" и "подонком". В связи с этим публика заинтересовалась, не повлияет ли это на возможность доступа к бывшему разведчику российского консула. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, спикер МИД отметила, что авторство термина принадлежит не Владимиру Путину.

"Предателем его признал суд. И если о чем говорил президент Российской Федерации, то он только процитировал, только вернулся к заключению суда", – указала Захарова (ее слова приводит RT).

Представительница дипломатического ведомства напомнила, что Скрипаль был осужден на родине и приговорен к тюремному заключению. "Никто его в ином качестве, кроме как в качестве предателя, не переименовывал. Именно так о нем говорил суд, именно таким он и войдет в историю и уже вошел в историю", – подчеркнула она.

К тому же Путин прокомментировал ситуацию с отравлением Скрипаля лишь вчера, а доступ к бывшему разведчику российская сторона запросила еще полгода назад, сразу после инцидента в Солсбери, добавила Захарова.

Она накинулась с резкой критикой на британский МИД, который обвинил ГРУ не только в отравлении Скрипалей, но и в организации хакерских атак по всему миру, в том числе на серверы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Без какого-либо разбора в одном флаконе, а возможно, во флаконе из-под духов Nina Ricci смешалось все: и ГРУ, и кибершпионы, и кремлевские хакеры, и WADA. Это просто адская парфюмерная смесь. Богатая фантазия наших коллег из Великобритании поистине не имеет границ", – приводит слова официального представителя МИД "Интерфакс".

"Это же как удобно завернуть все! Несколько недель вовсю "полоскали" ГРУ, как они любят это все называть, в отношении Скрипалей в Солсбери и Эймсбери, теперь раскрученную историю можно спокойно привязать к ситуации с WADA", – продолжила Захарова. По ее словам, подобные обвинения абсолютно беспочвенны, они выполнены в излюбленном британском стиле highly likely ("вполне вероятно").

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что ГРУ имеет отношение к шести кибератакам в период с 2015 по 2018 год. В частности, речь идет о взломе серверов Национального комитета Демократической партии США в период предвыборной кампании 2016 г., проникновении в базы данных WADA и в распространении в 2017 г. компьютерного вируса Bad Rabbit. По мнению британских дипломатов, с российской разведкой связаны не менее 12 хакерских групп.