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Запад прикрывает украинский переворот крымским референдумом

Фото: GLOBAL LOOK press/Jacob Balzani Loov
Европа и США маскируют преступление

Итоги документа, который воссоединил Крым с Россией, отказываются принимать за рубежом по одной простой причине. "Восстание" против референдума помогает западным странам закрывать глаза на госпереворот на Украине: дескать ничего такого не слышали и не видели.

Вооруженный конфликт в Незалежной пришелся на время, когда ее как государства в юридическом формате просто-напросто не было. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

"С 20 февраля по 25 мая Украины как государства не существовало. Организация государственного переворота – это очень серьезное международное преступление, у которого есть организаторы и исполнители. Признание референдума в Крыму – это признание в том числе и госпереворота на Украине, а этого никто не хочет делать", – заверил Константинов, передают РИА "Новости".

Свою мысль он донес на встрече с делегацией из Норвегии, которая уже завтра, 6 октября, покинет полуостров. В числе зарубежных гостей – общественники, представители научных кругов, сельскохозяйственной сферы и предпринимательства. Они остались довольны радушием местных жителей и руководства. Особенно визитерам запомнятся дары природы. 

Норвежцы пообещали рассказать соотечественникам всю правду о жизни в Крыму. На полуострове надеются, что это поможет прорвать информационную блокаду. 

Напомним, крымская весна наступила в марте 2014 года. Ее предварили февральские события. Тогда по результатам референдума полуостров вошел в состав России. "За" проголосовали без малого 100 % крымчан и севастопольцев.

Однако Киев до сих пор не может смириться с потерей земель. Между тем российские власти не раз заявляли, что "процедура" соответствовала всем демократическим канонам международного права и уставу ООН. Крымский вопрос пересмотру не подлежит, отрезал президент РФ Владимир Путин. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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