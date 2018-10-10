Футболисты готовят заявление

Оказавшихся в центре скандала спортсменов осуждают и обсуждают уже несколько дней. Мнения публики разделились – кто-то искренне сочувствует футболистам и считает случившееся провокацией, другие же негодуют. Так, президент "Зенита" в разговоре с пранкерами назвал Александра Кокорина и Павла Мамаева "настоящими уродами".

Между тем сладкая парочка, видимо, почуяла, что запахло жареным, и спешно готовит публичное заявление. Как стало известно, футболисты хотят извиниться за драки и оскорбления. Об этом агентству "Москва" рассказал адвокат Кокорина Умалат Сайгитов. Он заявил, что оба раскаиваются, назвав их "нормальными ребятами".

"Они намерены извиниться, это и была их позиция с самого начала", – отметил собеседник агентства.

Напомним, Кокорина и Мамаева ждут в полиции, где они должны дать показания. Потасовку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денисом Паком они устроили утром 8 октября. Как выяснилось позже, футболисты успели в этот же день избить водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.