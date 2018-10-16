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Глава российского МИД Сергей Лавров высказал все, что думает об инциденте в Солсбери и главным образом о поведении великих держав. По его словам, действия, которые сейчас разворачиваются на внешнеполитической арене, напоминают несерьезный спектакль.
Причем, полагает министр, постановка эта не самая удачная. Словом – гротеск, обобщил Лавров.
"Если все, что нам предъявили, это трупы кошки, хомяка, бедной женщины без определенного места жительства, некий флакон с духами – это все напоминает некий гротеск", – заявил глава внешнеполитического ведомства в беседе с корреспондентом Euronews.
При этом он подчеркнул, что не считает смешными и забавными случаи с применением химических веществ. "Но если кто-то хочет на этом спекулировать и разыгрывать спектакль на потеху публике с целью сплотить европейское сообщество против России, то это стыдно. Если кто-то всерьез озабочен этой проблемой, то тогда не нужно говорить неправду и нужно доказывать свои обвинения фактами", – резюмировал Лавров.
Он напомнил, что Москва не раз предлагала свою помощь в расследовании покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Призывала Лондон задействовать механизм правовой помощи по уголовным делам. Однако, кроме кулуарных обвинений, от Туманного Альбиона наша страна ничего не дождалась. Даже ответа, чего требуют правила дипломатии. О какой воспитанности чопорных англичан в таком случае может идти речь?!
"Печально, когда внутриполитические дрязги начинают сказываться на отношениях между ведущими державами", – заключил министр.
Международный скандал разразился в марте, когда без сознания в центре британского городка были обнаружены отец и дочь. С тех пор Запад никак не может остановиться, выдумывая новые версии произошедшего. Не меняется, по версии Соединенного Королевства, только виновная сторона.
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