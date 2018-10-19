Разбитые надежды: Мамаева оставили в СИЗО

Футболистов-дебоширов не стали разлучать

Арест полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева признан законным – Мосгорсуд 19 октября отказался удовлетворить жалобу защиты.

Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов подал в суд второй инстанции апелляцию, в которой просил изменить меру пресечения спортсмену. Юрист подчеркнул, что нахождение футболиста в СИЗО отрицательно скажется на нем и его семье – жене и двух маленьких детях.

"Я не имею отношения к драке в кафе, и это подтверждается моей очной ставкой с Денисом Паком, который говорил, что не имеет ко мне претензий... Что касается Сергея Гайсина, Виталия Соловчука и Ольги Ушаковой – я готов полностью возместить материальный и физический ущерб и понести всю ответственность, предусмотренную законом", – приводит "Интерфакс" обращение Мамаева к суду. Спортсмен подчеркнул, что готов сотрудничать со следствием, надеется на примирение сторон и готов явиться, куда надо, в любой момент.



По сообщению LIFE SHOT, видеосвязь с Мамаевым из СИЗО после разговора с судьей выключили не сразу, поэтому все услышали слова футболиста: "Я не жду, что изменят (меру пресечения). Адвокат вчера сказал, что менять не будут. А нас никто не слышит?" После этого в зале засмеялись.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев 8 октября устроили две драки в центре Москвы, 11 октября спортсмены были арестованы на 2 месяца.