Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Разбитые надежды: Мамаева оставили в СИЗО

Павел Мамаев. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Футболистов-дебоширов не стали разлучать

Арест полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева признан законным – Мосгорсуд 19 октября отказался удовлетворить жалобу защиты.

Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов подал в суд второй инстанции апелляцию, в которой просил изменить меру пресечения спортсмену. Юрист подчеркнул, что нахождение футболиста в СИЗО отрицательно скажется на нем и его семье – жене и двух маленьких детях.

По теме

"Я не имею отношения к драке в кафе, и это подтверждается моей очной ставкой с Денисом Паком, который говорил, что не имеет ко мне претензий... Что касается Сергея Гайсина, Виталия Соловчука и Ольги Ушаковой – я готов полностью возместить материальный и физический ущерб и понести всю ответственность, предусмотренную законом", – приводит "Интерфакс" обращение Мамаева к суду. Спортсмен подчеркнул, что готов сотрудничать со следствием, надеется на примирение сторон и готов явиться, куда надо, в любой момент.

По сообщению LIFE SHOT, видеосвязь с Мамаевым из СИЗО после разговора с судьей выключили не сразу, поэтому все услышали слова футболиста: "Я не жду, что изменят (меру пресечения). Адвокат вчера сказал, что менять не будут. А нас никто не слышит?" После этого в зале засмеялись.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев 8 октября устроили две драки в центре Москвы, 11 октября спортсмены были арестованы на 2 месяца. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Фатальная ошибка: к аварии "Союза" привела невнимательность

Его могли повредить сборщики на Байконуре

Разбитые надежды: Мамаева оставили в СИЗО

Футболистов-дебоширов не стали разлучать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей