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В Британии нашли новую причину отравления Скрипалей

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
Москва якобы нащупала ахиллесову пяту Лондона

Уязвимость и оторванность от мира Туманного Альбиона побудили Россию к "отравлению" в Солсбери, заявил экс-глава британской разведки Джон Соуэрс, руководивший MI-6 с 2009 по 2014 год. По его словам, Москва нагло воспользовалась ситуацией и решила запугать Лондон, который переживал не лучшие времена.

"Мы выглядели слабыми", – с горечью заверил ВВС экс-начальник ведомства.

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Соуэрс уверен, что Британия придумала для России справедливое наказание. Да и вовремя выручили союзники.

"На самом деле Тереза Мэй и ее правительство ответили очень жестко и решительно на нападение на Скрипалей, но лишь потому, что мы смогли привлечь на нашу сторону европейских, американских и других партнеров", – пояснил он, выразив обеспокоенность по поводу назревающего в Европе раскола.

"Американцы до определенного уровня отходят от своих отношений с Европой, от трансатлантического партнерства, а мы отдаляемся от ЕС. Запад разобщен. Мы начинаем пробуксовывать в отношениях как с Вашингтоном, так и с Европой, что сделает Великобританию менее влиятельной на мировой арене", – заключил экс-глава MI-6.

Настроения в Евросоюзе он объяснил предстоящим выходом из него Великобритании и позицией США.

Напомним, международный скандал разразился после отравления в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон бездоказательно приписал вину Москве, которая всячески отбивается от нападок по сей день. Мартовский инцидент в английском захолустье привел к обмену дипломатами и санкциями. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
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