Скоро догоним Америку: россияне стремительно толстеют

Специалист рассказал, какие ошибки в питании привели к эпидемии ожирения в стране

Диетолог Ирина Лизун считает, что в России почти так же много людей, страдающих лишним весом, как и в Соединенных Штатах.

"Мы видим сейчас на улицах... огромное количество толстых людей, подростков и детишек... В дальнейшем количество людей с ожирением будет расти", – рассказала доктор порталу Life.ru.

Лишний вес стал проблемой и у богатых, и у бедных, отмечает Лизун. А основная опасность кроется в доступности быстрой еды и переходе на дешевые углеводы. Такие продукты, как картошка и макароны, приводят к тому, что человек быстро толстеет.

Доктор отметила, что в то время, как в Европе запрещают рекламу углеводных продуктов, на российском телевидении вовсю рекламируют батончики, шоколад и печенье. По мнению диетолога, для того, чтобы похудеть, не надо отказываться от мяса и жирной рыбы – это ценнейшие источники белка и жирных кислот. Надо просто есть поменьше фастфуда и высококалорийных продуктов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что около 2 миллионов человек в стране страдают от ожирения.