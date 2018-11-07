Неплательщикам за ЖКХ будет сложнее прятаться

Коллекторские агентства настойчиво предлагают свои услуги по работе с недобросовестными плательщиками коммунальным службам. До сих пор поставщики услуг ЖКХ передавали коллекторам всего около 5% от общей задолженности населения. Со сбором большей части долгов справлялись сами. По словам коммерческого директора ГК "Росводоканал" Сергея Прокофьева, поступления от граждан, в том числе благодаря судебным искам, достигают 98% от начислений, пишет "Коммерсант". Чуть меньше у "Мосэнерго" – 90%.

Но в целом долги неплательщиков в категории "население" велики. По данным Минстроя, к началу осени жители были должны за услуги ЖКХ в общей сложности около 535 млрд руб. И данный показатель только растет.

Тут-то коллекторские агентства и напомнили о себе. Они предложили взять на себя взыскание долгов с граждан. И поставщики услуг, в общем-то, согласны. Единственное условие – агентства должны входить в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и руководствоваться в своей работе 230-ФЗ.

Впрочем, эксперты отмечают, что на фоне эффективного сбора долгов в обществе может повыситься социальная напряженность. В частности, глава "Юридического бюро № 1" Юлия Комбарова полагает, что в памяти россиян еще свежи воспоминания о бесчеловечных методах выбивания долгов коллекторами, передает телеканал "360".

Ранее сообщалось, что приставы не справляются с потоком судебных решений по взысканию долгов с граждан. В результате почти 45 млн требований не реализованы.