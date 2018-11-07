Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Долгами за коммуналку займутся коллекторы

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Неплательщикам за ЖКХ будет сложнее прятаться

Коллекторские агентства настойчиво предлагают свои услуги по работе с недобросовестными плательщиками коммунальным службам. До сих пор поставщики услуг ЖКХ передавали коллекторам всего около 5% от общей задолженности населения. Со сбором большей части долгов справлялись сами. По словам коммерческого директора ГК "Росводоканал" Сергея Прокофьева, поступления от граждан, в том числе благодаря судебным искам, достигают 98% от начислений, пишет "Коммерсант". Чуть меньше  у "Мосэнерго" – 90%.

Но в целом долги неплательщиков в категории "население" велики. По данным Минстроя, к началу осени жители были должны за услуги ЖКХ в общей сложности около 535 млрд руб. И данный показатель только растет.

По теме

Тут-то коллекторские агентства и напомнили о себе. Они предложили взять на себя взыскание долгов с граждан. И поставщики услуг, в общем-то, согласны. Единственное условие – агентства должны входить в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и руководствоваться в своей работе 230-ФЗ.  

Впрочем, эксперты отмечают, что на фоне эффективного сбора долгов в обществе может повыситься социальная напряженность. В частности, глава "Юридического бюро № 1" Юлия Комбарова полагает, что в памяти россиян еще свежи воспоминания о бесчеловечных методах выбивания долгов коллекторами, передает телеканал "360".

Ранее сообщалось, что приставы не справляются с потоком судебных решений по взысканию долгов с граждан. В результате почти 45 млн требований не реализованы.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Трамп доволен: выборы провалены

США ожидает законодательный коллапс

ЕС требует от Сербии снизить закупку российского газа

В Европе недовольны дружбой Белграда с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей