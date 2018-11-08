Истинное лицо Вашингтона показали миру немецкие журналисты

Москва вконец распоясалась и прекратила выполнять соглашение 1991 года – Закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения (Закон ХБО). С таким заявлением выступил Госдеп Соединенных Штатов. Это явилось новым поводом, чтобы разработать меры воздействия на Россию, в том числе введение новых санкций.

Между тем США сами неоднократно наплевали на имеющиеся договоренности. Доказательство приводит в своем материале Марко Майер, журналист немецкого издания Contra Magazin.

По теме разведчик Сергей Скрипаль

Новые санкции против России автор статьи называет "лицемерием", ведь Закон ХБО американцы нарушают "самым бесцеремонным образом". Во-первых, пишет газета, разработка и исследование биологического оружия предусмотрена проектом Управления перспективных разработок Министерства обороны США (DARPA). В его рамках, полагает автор текста, предусмотрено распространение бактерий и вирусов с помощью насекомых.

Во-вторых, Майер называет биологическую лабораторию в Грузии, где, "судя по всему, путём генной инженерии изучаются различные возбудители болезней".

При этом Вашингтон не прекращает обвинять Москву в отравлении Скрипалей химическим оружием, отмечается в материале.

"Согласно американскому законодательству, в подобных случаях президент США имеет право ввести санкции. Что же происходит, когда Соединённые Штаты сами применяют подобное оружие? Ровным счётом ничего, поскольку они могут просто взять и пренебречь международными договорённостями без последствий для себя", – недоумевает журналист.

