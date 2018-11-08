Месть США за Скрипалей назвали лицемерием

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Москва вконец распоясалась и прекратила выполнять соглашение 1991 года – Закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения (Закон ХБО). С таким заявлением выступил Госдеп Соединенных Штатов. Это явилось новым поводом, чтобы разработать меры воздействия на Россию, в том числе введение новых санкций.
Между тем США сами неоднократно наплевали на имеющиеся договоренности. Доказательство приводит в своем материале Марко Майер, журналист немецкого издания Contra Magazin.
Новые санкции против России автор статьи называет "лицемерием", ведь Закон ХБО американцы нарушают "самым бесцеремонным образом". Во-первых, пишет газета, разработка и исследование биологического оружия предусмотрена проектом Управления перспективных разработок Министерства обороны США (DARPA). В его рамках, полагает автор текста, предусмотрено распространение бактерий и вирусов с помощью насекомых.
Во-вторых, Майер называет биологическую лабораторию в Грузии, где, "судя по всему, путём генной инженерии изучаются различные возбудители болезней".
При этом Вашингтон не прекращает обвинять Москву в отравлении Скрипалей химическим оружием, отмечается в материале.
"Согласно американскому законодательству, в
подобных случаях президент США имеет право ввести санкции. Что же происходит,
когда Соединённые Штаты сами применяют подобное оружие? Ровным счётом ничего,
поскольку они могут просто взять и пренебречь международными договорённостями
без последствий для себя", – недоумевает журналист.
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