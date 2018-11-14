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Четыре чашки кофе в день спасут от опасного заболевания

Фото: pixabay.com
Напиток предотвращает развитие диабета второго типа

Ученые обнаружили новые полезные свойства кофе. Оказалось, что он снижает риск появления гипергликемии на 25% как у женщин, так и у мужчин. Правда, для этого человеку необходимо пить его три-четыре раза за сутки.

Специалисты из Института научной информации о кофе изучили 30 исследований, в которых анализировалось, как этот напиток влияет на здоровье людей. Ученые, в руках которых оказались данные 1,18 млн пациентов, выяснили, что кофе уменьшает вероятность того, что у человека разовьется сахарный диабет второго типа.

При этом, в статье, опубликованной на сайте EurekAlert!, говорится о том, что такое положительное влияние оказывает напиток как с кофеином, так и без него.

По словам, профессора Кьельда Хермансена, есть несколько причин для такого эффекта. Свою роль в этом процессе играют антиоксиданты, а также противовоспалительные и термогенные свойства кофе.

В последнее время ученые часто говорят о том, что этот напиток полезен для организма. Он насыщает клетки кислородом, укрепляя сердечно-сосудистую систему, предотвращает появление слабоумия в старости и снижает риск преждевременной смерти у людей, страдающих от хронических заболеваний почек. 

Полина ИВАНОВА
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